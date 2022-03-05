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    05 марта 2022, 12:01

    Прокуратура проверит расследование акта вандализма в Щелкове

    Максим Зинкин

    Прокуратура Московской области проведет проверку хода и результатов расследования уголовного дела, возбужденного в связи с актом вандализма в поселке Фряново и деревне Маврино городского округа Щелково. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

    По версии дознавателей, в период с 3 по 4 марта неизвестный злоумышленник повредил поклонные кресты, которые принадлежат Иоанно-Предтеченскому храму и Церкви Владимирской иконы Божией Матери.

    «Указанными действиями он выразил явное неуважение к обществу, цинично пренебрег нормами морали и нравственности», — говорится в заявлении прокуратуры.

    Правоохранители возбудили дело по статье УК «Вандализм».