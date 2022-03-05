Прокуратура проверит расследование акта вандализма в Щелкове

Прокуратура Московской области проведет проверку хода и результатов расследования уголовного дела, возбужденного в связи с актом вандализма в поселке Фряново и деревне Маврино городского округа Щелково. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

По версии дознавателей, в период с 3 по 4 марта неизвестный злоумышленник повредил поклонные кресты, которые принадлежат Иоанно-Предтеченскому храму и Церкви Владимирской иконы Божией Матери.

«Указанными действиями он выразил явное неуважение к обществу, цинично пренебрег нормами морали и нравственности», — говорится в заявлении прокуратуры.

Правоохранители возбудили дело по статье УК «Вандализм».