Криминал 30 июня 2023, 13:59 Прокуратура проверила детский сад, куда ходил погибший в Екатеринбурге мальчик Прокуратура: воспитатели в детсаду замечали травмы у мальчика, погибшего в Екатеринбурге

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Воспитатели детского сада в Екатеринбурге, в который ходил погибший шестилетний мальчик, видели на его теле повреждения. Об этом сообщила прокуратура Свердловской области в Telegram-канале.

«Проведена проверка детского дошкольного учреждения, которое посещал ребенок, опрошены воспитатели и медицинский работник, указавшие на факты фиксации телесных повреждений у мальчика в период, когда он посещал детский сад, а также на регулярные пропуски с января 2023 года», — сказано в сообщении.

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Прокуратура оценит работу дошкольного учреждения, даст оценку деятельности сотрудников органов опеки, детсада и детской городской больницы. Представители ведомства изучают личные дела несовершеннолетних, которых взяла под опеку подозреваемая в убийстве мальчика. Работников органов опеки уже допросили о проверке условий проживания и детско-родительских отношений с опекунами.

Приемная мать 26 июня заявила о пропаже шестилетнего мальчика в полицию. Стражи порядка нашли его тело спустя трое суток. Оказалось, что он скончался несколько месяцев назад. Позже опекунша призналась, что скрыла факт его смерти. Ее задержали, следователи открыли уголовное дело об убийстве.