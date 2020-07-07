Лидера карельского отделения «Мемориал» Юрия Дмитриева обвиняют в сексуальном насилии над приемной дочерью. Прокурор запросил для него 15 лет заключения.

Гособвинитель настаивает на наказании для Дмитриева в виде 15 лет лишения свободы. Об этом «Интерфаксу» сообщил адвокат Виктор Ануфриев.

Дмитриев в 2018 году попал под статью об изготовлении порнографии. Позже Петрозаводский горсуд его оправдал. При этом мужчину признали виновным в незаконном хранении частей огнестрельного оружия и отправили на два с половиной года под стражу.

Приговор Дмитриева отменил Верховный суд Карелии, отправив дело на пересмотр. Сам Дмитриев вышел под подписку о невыезде, но затем стал фигурантом уголовного дела о сексуальном насилии над приемной дочерью. Следствие считает, что мужчина изготавливал порнографические материалы, используя фотографии девочки. Дмитриев провел под арестом период с декабря 2016-го по январь 2018 года. Суд просили отправить его в тюрьму на девять лет. Сам мужчина не признал своей вины.