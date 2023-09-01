Криминал 01 сентября 2023, 15:29 Прокуратура признала виновной убившую младенца в поезде на МЦК женщину Прокуратура вынесла обвинительное заключение убившей новорожденного на МЦК РИА «Новости»

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Заместитель Юго-Западного транспортного прокурора 30 августа утвердил обвинительное заключение против женщины, которая убила своего ребенка сразу после родов в московском поезде. Об этом сообщили в пресс-службе ММТП.

Беременная 25-летняя женщина родила в вагоне электропоезда, следовавшего по Московскому центральному кольцу. После чего она 44 раза ударила ребенка ножницами. Младенец скончался от полученных травм.

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«Уголовное дело направлено для рассмотрения в Лефортовский районный суд города Москвы», — указали в пресс-службе.

Прокуратура взяла под контроль результаты рассмотрения дела, правоохранители начали решать вопрос о лишении обвиняемой родительских прав.

Тело ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили в санитарном узле электропоезда «Ласточка». Позже провели допрос подозреваемой, во время которого она раскрыла детали произошедшего. Против женщины возбудили дело по статье об убийстве малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии.