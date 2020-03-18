Прокуратура привлекла более 200 человек по материалам Счетной палаты в 2019 г.
Счетная палата опубликовала данные о возбуждении дел в прошлом году. Всего их было 92. Ответственность за свои поступки понесли 231 человек. Об этом написала «Парламентская газета».
В 2019 году было Прокуратура возбудила 52 дела об административных правонарушениях, 40 юридических и должностных лиц были оштрафованы. Заместитель министра Кировской области также попал в этот список за «нарушение порядка предоставления межбюджетных трансфертов региональным Минтрансом».
Также 231 человек был привлечен к дисциплинарной ответственности.