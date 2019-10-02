Прокуратура потребовала выплатить компенсацию пятилетней петербурженке, у которой убили отца

Злоумышленники из-за личной неприязни избили отца пятилетней девочки, а затем перенесли его на лестничную площадку, где мужчина скончался.

Супруга погибшего обратилась за помощью к прокурору Колпинского района, который подал в суд иск о взыскании с преступников компенсации. Они должны заплатить пострадавшей семье миллион рублей за причинение морального вреда ребенку.

Пятилетняя девочка сейчас находится под наблюдением врача.