Прокуратура потребовала выплатить компенсацию пятилетней петербурженке, у которой убили отца
Прокуратура Санкт-Петербурга через суд пытается взыскать компенсацию за моральный вред, который был нанесен пятилетней девочке. Ее отца забили до смерти злоумышленники. С преступников потребовали миллион рублей. Об этом сообщило информационное агентство «Невские Новости».
Злоумышленники из-за личной неприязни избили отца пятилетней девочки, а затем перенесли его на лестничную площадку, где мужчина скончался.
Супруга погибшего обратилась за помощью к прокурору Колпинского района, который подал в суд иск о взыскании с преступников компенсации. Они должны заплатить пострадавшей семье миллион рублей за причинение морального вреда ребенку.
Пятилетняя девочка сейчас находится под наблюдением врача.