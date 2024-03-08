Криминал 08 марта 2024, 02:39 Прокуратура потребовала ужесточить наказание мужчинам, снявшим скальп с юноши в Электростали Прокуратура Электростали обжаловала приговор мужчинам, снявшим скальп с юноши РИА «Новости»

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Прокуратура Московской области потребовала ужесточить наказание двум мужчинам, которые в июле прошлого года сняли скальп с 19-летнего юноши в Электростали. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в Telegram-канале.

«В связи с мягкостью назначенного <…> наказания государственным обвинителем прокуратуры города Электростали на приговор суда внесено апелляционное представление», — заявили в прокуратуре.

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Преступление произошло 9 июля 2023 года в подмосковном городе Электросталь. Юноша попросил у прохожих закурить, завязался конфликт, в результате которого двое мужчин обездвижили парня и срезали у него с головы ирокез вместе с кожей. Юноша попал в больницу в состоянии шока. Нападавших задержали: одного — в Подмосковье, второго — в Калужской области.

В феврале 2024 года городской суд Электростали приговорил обвиняемых к 3,5 года колонии общего режима и выплате компенсации в размере 750 тысяч рублей.