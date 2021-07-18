Прокуратура потребовала отправить из дома в СИЗО девушку, сбившую трех детей в Москве

Прокуратура потребовала изменить меру пресечения девушке, сбившей в Солнцеве трех детей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства по городу.

«Прокуратура потребовала от органов полиции незамедлительно предъявить женщине обвинение по статье „Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц“ и возбудить перед судом ходатайство об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

В пятницу, 16 июля, 18-летняя девушка, управляя автомобилем, двигаясь по улице Авиаторов, нарушила правила дорожного движения. Она не уступила дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, в результате чего совершила наезд на трех детей. Два мальчика скончались в больнице. За жизнь девятимесячной девочки сейчас борются врачи.

Водителю пока предъявлено обвинение по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Девушка находится под домашним арестом.

В пресс-службе прокуратуры отметили, что законных оснований для изменения подследственности уголовного дела и изъятии его из органов полиции пока нет.