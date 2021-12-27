Прокуратура попросила удалить видео Литвина, катавшегося по ТЦ в Подмосковье

Прокуратура в Одинцове попросила суд удалить два ролика катавшегося по ТЦ в Подмосковье блогера Михаила Литвина. В его действиях и их публикации органы усмотрели нарушение законодательства.

После размещенного в социальных сетях Литвиным ролика с катанием на машине по торговому центру «Вегас Кунцево» прокуратура провела проверку. Правоохранители установили, что в выложенных видео пропагандируется антиобщественное поведение на широкую аудиторию — с содержанием страницы блогера может ознакомиться любой желающий, и оно вызывает большой резонанс.

По законам РФ размещение информации, за которую предусмотрена административная или уголовная ответственность, недопустимо. Поэтому прокуроры направили в суд заявление о признании информации, которую блогер успел разместить в двух аккаунтах, запрещенной.

Блогер Михаил Литвин ради скандального видео прокатился по торговому центру «Вегас Кунцево» 15 декабря. Тогда представитель ТЦ объяснил, что съемки были спланированы заранее и проведены ночью, когда в комплексе не было людей. Но действия Литвина все равно решили проверить в прокуратуре.