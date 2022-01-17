Прокуратура Подмосковья занялась расследованием ограбления вдовы Градского

Прокуратура Московской области поставила на контроль расследование уголовного дела об ограблении вдовы певца Александра Градского Марины Коташенко. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«По предварительным данным, в Наро-Фоминском городском округе по требованию неустановленных лиц, угрожавших предметом, похожим на оружие, женщина отдала нападавшим крупную сумму денежных средств», — описали события в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что сейчас полиция работает над тем, чтобы установить личности злоумышленников.

Марину Коташенко ограбили 16 января в Наро-Фоминске. Бандиты угрожали женщине и потребовали отвезти их в особняк и показать, где лежат деньги. Сумма ущерба составила примерно 100 миллионов рублей. СМИ писали, что Коташенко держала обналиченные деньги под кроватью на втором этаже своего дома. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о разбое. Также журналистам стало известно, что грабители не забрали 50 тысяч рублей. Причина такого поступка злоумышленников неизвестна.