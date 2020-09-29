Прокуратура подала апелляцию на пересмотр приговора «Нового величия»

Там заявили, что в поступившем из прокуратуры представлении говорится, что ведомство не согласилось с наказанием и считает его чрезмерно мягким.

Приговор семерым фигурантам дела «Нового величия» суд вынес в начале августа. Всех их признали виновными в экстремизме. Только три человека получили реальные сроки лишения свободы. Руслан Костыленков отправился в колонию на семь лет, Петр Карамзин — на 6,5 года и Вячеслав Крюков — на шесть лет.

Остальные фигуранты дела получили условные сроки: Анна Павликова — четыре года, Мария Дубовик и Дмитрий Полетаев — по шесть лет, Максим Рощин — 6,5 года.

В качестве дополнительного наказания суд запретил всем осужденным выкладывать материалы в интернет в течение пяти лет с ограничением свободы до двух лет.

В приговоре суд исключил квалификацию «участие в экстремистской организации», но при этом оставил «организацию экстремистского сообщества». Приговор в законную силу не вступил.

Уголовное дело в отношении участников сообщества «Новое величие» завели по статьям «Организация экстремистского сообщества и участие в нем». По версии следствия, фигуранты дела намеревались устроить в России государственный переворот и захватить власть. Всего в деле фигурировали 10 человек. Сергей Гаврилов сбежал из России. Сейчас он находится в международном розыске. Суд заочно арестовал его и выделил дело в отдельное производство.

Еще один участник движения, Петр Ребровский, в ходе рассмотрения жалобы на приговор в Мосгорсуде отказался от своих признательных показаний. Его отпустили под подписку о невыезде, а дело отправили на новое рассмотрение.

Первым осужденным по делу стал Рустам Рустамов. В марте 2019 года его приговорили к двум годам лишения свободы условно. Он дал показания на остальных участников уголовного дела.