Криминал 17 июля 2023, 18:33 Прокуратура оспорит отказ ужесточить меру пресечения Артему Чекалину Прокуратура Москвы оспорит решение об отказе ужесточить меру пресечения Артему Чекалину РИА «Новости»

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Прокуратура Москвы внесла апелляцию на постановление Пресненского районного суда об отказе удовлетворить ходатайство об изменении мужу блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Артему меры пресечения в виде запрета определенных действий на домашний арест. Об этом сообщила пресс-служба столичного ведомства.

«Сторона обвинения ставит вопрос об отмене указанного постановления суда и направлении материала на новое судебное рассмотрение», — отметили в прокуратуре.

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Ранее суд Москвы отказал следователям в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения Чекалину. Следователи просили отправить его под домашний арест.

По данным Следственного комитета, блогер Лерчек и ее муж неоднократно нарушали меру пресечения. Обвиняемые общались со свидетелями по делу и пользовались интернетом.

Чекалиных обвинили в неуплате налогов в размере 300 миллионов рублей и отмывании денег на сумму 130 миллионов рублей. СК возбудил два уголовных дела.