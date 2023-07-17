17 июля 2023, 18:33
Прокуратура оспорит отказ ужесточить меру пресечения Артему Чекалину
Прокуратура Москвы оспорит решение об отказе ужесточить меру пресечения Артему Чекалину
Прокуратура Москвы внесла апелляцию на постановление Пресненского районного суда об отказе удовлетворить ходатайство об изменении мужу блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Артему меры пресечения в виде запрета определенных действий на домашний арест. Об этом сообщила пресс-служба столичного ведомства.
«Сторона обвинения ставит вопрос об отмене указанного постановления суда и направлении материала на новое судебное рассмотрение», — отметили в прокуратуре.
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Ранее суд Москвы отказал следователям в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения Чекалину. Следователи просили отправить его под домашний арест.
По данным Следственного комитета, блогер Лерчек и ее муж неоднократно нарушали меру пресечения. Обвиняемые общались со свидетелями по делу и пользовались интернетом.
Чекалиных обвинили в неуплате налогов в размере 300 миллионов рублей и отмывании денег на сумму 130 миллионов рублей. СК возбудил два уголовных дела.
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