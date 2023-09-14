Криминал 14 сентября 2023, 17:22 Прокуратура назвала самые криминальные округа Москвы Прокуратура Москвы: за восемь месяцев в столице совершили 88 969 преступлений РИА «Новости»

Читать 360tv в

За восемь месяцев 2023 года количество преступлений в Москве составило 88 969, что на 5,3% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Об этом сообщила прокуратура столицы, перечислив наиболее криминальные округа города.

Так, самое большое количество правонарушений зафиксировали в Центральном округе Москвы — 10 998 преступлений. Тем не менее это оказалось на 15,3% меньше, чем было год назад.

Реклама

Второе место занял Восточный округ. Здесь произошло 10 379 нарушений закона. Замкнул тройку самых опасных округов Юго-Восточный — в нем случилось 10 058 преступлений.

По данным ведомства, в столице самыми распространенными преступлениями оказались мошенничество и кражи. При этом 39 542 преступления совершены с использованием информационных технологий.

Кроме того, на дорогах столицы 372 раза нарушили правила дорожного движения, причем 79 этих случаев имели смертельный исход. Сообщалось, что с начала года более 300 детей пострадали в авариях на дорогах Москвы.