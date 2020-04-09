Прокуратура нашла два сайта с играми про убийства кошек в Ульяновске
Об этом сообщило информационное агентство 73online.ru. Чтобы попасть на эти сайты, пользователю не нужно было регистрироваться. Играть можно было бесплатно без возрастных ограничений. Отсутствовал и пробный период, после которого геймер должен был оформлять подписку.
Прокуратура отметила, что подобные игры нарушают законодательство, которое защищает детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Кроме того, контент этих сайтов подвергает реальной угрозе жизни как животных, так и людей, представляя убийства в виде развлечения.
Прокурор Барышского района обратился в суд с заявлением о признании этих материалов информацией, которую запрещено распространять на территории России. Суд удовлетворил исковое требование в полном размере. Решения направили в Роскомнадзор.