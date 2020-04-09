Прокуратура нашла два сайта с играми про убийства кошек в Ульяновске

Два сайта с играми про виртуальные убийства нашла прокуратура Барышского района Ульяновской области во время проверки. Чаще всего виртуальными жертвами геймеров становились кошки.

Об этом сообщило информационное агентство 73online.ru. Чтобы попасть на эти сайты, пользователю не нужно было регистрироваться. Играть можно было бесплатно без возрастных ограничений. Отсутствовал и пробный период, после которого геймер должен был оформлять подписку.

Прокуратура отметила, что подобные игры нарушают законодательство, которое защищает детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Кроме того, контент этих сайтов подвергает реальной угрозе жизни как животных, так и людей, представляя убийства в виде развлечения.

Прокурор Барышского района обратился в суд с заявлением о признании этих материалов информацией, которую запрещено распространять на территории России. Суд удовлетворил исковое требование в полном размере. Решения направили в Роскомнадзор.