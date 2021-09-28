Прокуратура начала проверку после пожара в самарском селе, в котором погибли три ребенка

В Самарской области у многодетной семьи сгорела квартира. В пожаре погибли трое детей. Проверку после трагедии начала районная прокуратура.

Огонь охватил квартиру в одном из домов села Ольгино ночью 28 сентября. В ней жили родители с шестью детьми, три ребенка погибли. Остальных членов семьи удалось спасти.

«Госпитализация не потребовалась, угрозы для жизни и здоровья нет», — подчеркнули в прокуратуре Безенчукского района.

На месте происшествия работают аварийно-спасательные службы и правоохранительные органы. Их действия координирует исполняющий обязанности районного прокурора Александр Булатов.

Прибыла на пожарище и следственно-оперативная группа. Ход процессуальной проверки взят на контроль. Специалисты надзорного органа выяснят, соблюдалось ли законодательство о пожарной безопасности — в том числе управляющей организацией, которая обслуживает дом. По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, дана оценка действиям ответственных должностных лиц.