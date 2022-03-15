Прокуратура начала проверку после падения девочки со второго этажа в детсаду Махачкалы

Девочка трех лет упала со второго этажа в детсаду Махачкалы, она госпитализирована. По факту случившегося прокуратура начала проверку.

«По поручению прокуратуры республики прокуратурой Ленинского района города Махачкалы организована проверка исполнения федерального законодательства в связи с падением трехлетней воспитанницы частного детского сада в Махачкале со второго этажа», — сказано в сообщении ведомства.

Уточняется, что по факту случившегося открыто уголовное дело по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью». Прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования.

В пресс-службе регионального СК сообщили, что девочка находится в реанимации, она подключена к аппарату ИВЛ. Врачи зафиксировали у нее закрытую черепно-мозговую травму и гематому затылочной области. Ее состояние оценивается как тяжелое. Об этом написало РИА «Новости».