Прокуратура начала проверку после избиения школьника во Владивостоке

Прокуратура изучают подробности случившейся драки в школе Владивостока. Там трое ребят из старших классов избили семиклассника. У него сломана скула.

«Прокуроры проверят исполнение законодательства о несовершеннолетних в целях установления причин и условий, способствовавших совершению таких деяний», — сказано в сообщении.

Ведомство проверит работу школы, где учатся подростки, работу органов системы профилактики. Также нужно будет выяснить, насколько хорошо родители выполняли свои обязанности.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. Также прокуратура проконтролирует ход доследственной проверки по статье УК РФ «Халатность».

Конфликт между школьниками произошел 14 апреля. Трое подростков 2005 и 2006 года рождения напали на семиклассника. Они сломали 13-летнему мальчику скулу. Причиной драки стала девушка. Она пожаловалась другу-старшекласснику на конфликт с одноклассником. В итоге тот с друзьями решился вступиться за знакомую.

Мать 16-летнего парня, который организовал драку, привлечена к административной ответственности. Ситуацию должны обсудить на общешкольном родительском собрании.