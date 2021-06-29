Прокуратура начала проверку после гибели ребенка в Королеве из-за упавшей ветки
Прокуратура Московской области начала проверку после смерти мальчика, на которого упала ветка в Королеве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По предварительным данным, 28 июня 2021 года, примерно в 20:00, ветка дерева упала на семилетнего мальчика. Он гулял рядом с детской площадкой во дворе дома на улице Суворова в Королеве.
Правоохранительные органы во время проверки установят все причины и обстоятельства произошедшего. Прокуратура даст оценку исполнению требований федерального законодательства.
По результатам поверки при наличии оснований решится вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.