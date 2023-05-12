Криминал 12 мая 2023, 18:03 Прокуратура Мурманской области возбудила уголовное дело против 6 жителей, вымогавших деньги

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В Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении шести местных жителей, которые обвиняются в крупном вымогательстве с применением насилия. Об этом сообщило «Агентство бизнес новостей».

По данным следствия, в 2021 году житель Оленегорска организовал преступную группу и вовлек туда своих знакомых. Злоумышленники вымогали деньги у местных жителей и угрожали насилием.

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Отмечается, что уголовное дело направили в суд Оленегорска.