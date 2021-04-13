Прокуратура Мексики задержала 30 военных, подозреваемых в похищении людей

Военнослужащих в Мексике в количестве 30 задержали по подозрению в похищении людей в районе Нуэво-Ларедо в штате Тамаулипас на северо-востоке страны. Об этом рассказал ТАСС со ссылкой мексиканское министерство военно-морского флота.

Ведомство в своем официальном комментарии заявило, что оно будет действовать в строгом соотвествии с законодательством, если будет известно о причастности его предствителей к противоправным действиям. Подробностей произошедшего в тексте ведомства не сообщили, добавил сайт kp.ru.