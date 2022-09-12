Прокуратура Ленобласти потребовала признать действия нацистской армии Германии во время ВОВ геноцидом | 360°

Криминал 12 сентября 2022, 14:44 Поделиться Telegram

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Viber Прокуратура Ленобласти потребовала признать действия нацистской армии Германии во время ВОВ геноцидом Прокуратура Ленобласти обратилась в суд для признания геноцидом действий нацистской армии РИА "Новости"

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Прокурор Ленинградской области направил в суд заявление о признании действий нацистских захватчиков во время Великой Отечественной войны геноцидом народов Советского Союза. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Основанием для заявления стали новые факты, которые сотрудники ведомства нашли в архивных документах.

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Прокуроры выяснили, что с 1941 по 1944 год на территории Ленинградской области немецкие оккупационные власти и их пособники убили более 33 тысяч мирных жителей и 109 тысяч попавших в плен красноармейцев. Кроме того, на принудительные работы в Германию и другие страны вывезли более 276 тысяч человек.

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В Гатчинском районе действовал концентрационный лагерь «Дулаг-154», где содержались мирные жители и военнопленные. Общее количество погибших, которые не выдерживали жестоких условий содержания и тяжелого физического труда, составило 80 тысяч человек.

Военные фашистской армии расстреляли 850 пациентов психиатрической больницы имени Кащенко, а также 248 женщин-инвалидов.

В 1942 году от тяжелых условий содержания, болезней и принудительного сбора крови умерли более 200 детей и подростков с лагере на территории поселка Вырица.

«Изложенные факты подтверждаются свидетельствами многочисленных очевидцев об истреблении советских мирных граждан на территории Ленинградской области, материалами уголовных дел и архивными данными. Убийства мирного населения и военнопленных также установлены и подтверждены приговорами судов», — отметили в ведомстве.

В связи с новыми фактами прокуратура подала заявление в областной суд Ленинградской области для защиты интересов России, а также законных прав и интересов бывших узников лагерей и их родственников.

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