Прокуратура Югры проверит предприятие ЖКХ после сообщений о директоре-мошеннике

Прокуратура ХМАО поручила провести проверку муниципального предприятия, где обязанности директора исполняет Елена Анфимова. Женщина была осуждена за мошенничество в особо крупном размере, причем на этом самом предприятии.

Поручение провести проверку было дано прокурору Сургутского района. На выяснение всех деталей отведено 30 дней.

Когда представители СМИ задавали вопрос администрацию Сургутского района, по поводу работы Анфимовой, чиновники ответили, что Анфимова может продолжать работу в этой должности, поскольку как руководитель она не дисквалифицирована.