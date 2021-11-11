Прокуратура Ивановской области начала проверку из-за брошенных в машине дальнобойщика детей

Прокуратура Ивановской области организовала проверку после того, жительница региона оставила в машине дальнобойщика своих детей. Сейчас они находятся в больнице.

Старший помощник прокурора Ивановской области по взаимодействию со средствами массовой информации Екатерина Сидорова рассказала. что 34-летняя женщина оставила двух маленький детей в большегрузе, на котором добиралась из Иванова в Орехово-Зуево.

«Прокуратура даст оценку деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также действиям родителей», — добавила Сидорова.

По ее словам, исполняющий обязанности прокурора Ивановской области будет контролировать ход и результат проверки.

Ранее стало известно, что женщина в Орехово-Зуеве бросила детей в кабине большегруза. По словам дальнобойщик, в Иванове незнакомый мужчина попросил подвезти женщину с детьми. В конце путешествия женщина заявила, что ее якобы преследует «шахидка» со взрывчаткой. Дети всю дорогу молчали, они выглядели мокрыми и грязными.

Уже в Орехово-Зуево женщина попросила водителя найти ей другую машину. Один мужчина согласился, она побежала к его автомобилю и пропала. Дальнобойщик доставил ее детей в полицию, позже их госпитализировали.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова заявила, что дети в порядке, их жизни ничего не угрожает.