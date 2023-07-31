Криминал 31 июля 2023, 19:05 Прокуратура добилась ужесточения наказания для жителя Самарской области, убившего человека

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Прокуратура обжаловала приговор жителя Самарской области, который убил своего знакомого. Изначально Самарский областной суд назначил ему шесть лет заключения, однако прокуратура добилась увеличения срока до семи лет и шести месяцев. Об этом сообщил «Царьград».

Преступление мужчина совершил в июне прошлого года. Житель Тольятти поссорился со своим знакомым в одной из комнат общежития. Он схватил нож для чистки овощей и несколько раз ударил оппонента в шею и туловище. От полученных травм мужчина погиб.