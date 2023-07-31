31 июля 2023, 19:05
Прокуратура добилась ужесточения наказания для жителя Самарской области, убившего человека
Прокуратура обжаловала приговор жителя Самарской области, который убил своего знакомого. Изначально Самарский областной суд назначил ему шесть лет заключения, однако прокуратура добилась увеличения срока до семи лет и шести месяцев. Об этом сообщил «Царьград».
Преступление мужчина совершил в июне прошлого года. Житель Тольятти поссорился со своим знакомым в одной из комнат общежития. Он схватил нож для чистки овощей и несколько раз ударил оппонента в шею и туловище. От полученных травм мужчина погиб.
Убийства
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