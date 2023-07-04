Криминал 04 июля 2023, 20:58 Прокуратура Чечни взяла под контроль проверку нападения на Милашину и Немова Прокурор Чечни Адаев взял под личный контроль проверку нападения на Милашину и Немова РИА «Новости»

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Работу чеченских полицейских, проводящих процессуальную проверку после нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова, под личный контроль взял прокурор республики Арсан Адаев. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В рамках предварительного расследования криминалисты проверяют обстоятельства нападения, степень тяжести травм пострадавших, а также устанавливают личности злоумышленников.

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МВД Чечни начало проверку спустя несколько часов после нападения неизвестных на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Грозном. В столицу республики они прибыли, чтобы услышать приговор бывшей супруге судьи Верховного суда Чечни Зареме Мусаевой. Но до места журналист и правозащитник не доехали.

Такси, куда они сели после выхода из аэропорта, заблокировали три машины. Вышедшие оттуда мужчины избили Милашину и Немова и повредили привезенную пострадавшими технику.

На сообщения о нападении на сотрудницу СМИ отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что о случившемся уже доложили главе государства.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала руководителей республиканских главков МВД и СКА организовать проверку и возбудить уголовное дело. Она подчеркнула, что любые незаконные действия в отношении россиян нужно пресекать, а виновных — находить и наказывать.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что отдал приказ установить всех причастных к нападению.

Пострадавших Милашину и Немова после избиения доставили в медицинский центр Беслана, откуда перевезли в республиканскую клиническую больницу Владикавказа. Уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев заявил, что врачи не обнаружили у журналистки и адвоката сотрясений головного мозга, но Немов получил ножевое ранение ноги в ходе нападения. Он добавил, что сейчас решается вопрос о чартере для перевозки пострадавших в Москву для продолжения лечения.