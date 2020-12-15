Проктолог из Новосибирска заработал 240 тысяч на лечении фиктивных пациентов

В Новосибирске заведующая колопроктологическим отделением в горбольнице № 2 получила условный срок за фиктивных пациентов. Два года ее считали успешным работником. Об этом сообщили в Следственном комитете по Новосибирской области.

Все это время женщина заводила медицинские карты на фиктивных пациентов. В них она вносила данные своих знакомых и реальных пациентов о лечении в стационаре. За два года она завела около 100 медицинских карт на пациентов-призраков.

«Она подделала в медицинских картах стационарных больных подписи от имени вышеуказанных лиц и удостоверила своими подписями правильность и достоверность заведомо ложных сведений», — рассказали в СК.

Руководство хвалило ее за эффективную работу. Ей выплатили 240 тысяч рублей в виде премий за количество выполненных госзаданий по оказанию медицинской помощи.

Женщину обвинили в мошенничестве и служебном подлоге. Она признала свою вину и вернула деньги, полученные незаконным путем, медицинскому учреждению.

Суд приговорил ее к условному лишению свободы сроком на полтора года и штрафу в размере семи тысяч рублей.