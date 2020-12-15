Проктолог из Новосибирска заработал 240 тысяч на лечении фиктивных пациентов
Все это время женщина заводила медицинские карты на фиктивных пациентов. В них она вносила данные своих знакомых и реальных пациентов о лечении в стационаре. За два года она завела около 100 медицинских карт на пациентов-призраков.
«Она подделала в медицинских картах стационарных больных подписи от имени вышеуказанных лиц и удостоверила своими подписями правильность и достоверность заведомо ложных сведений», — рассказали в СК.
Руководство хвалило ее за эффективную работу. Ей выплатили 240 тысяч рублей в виде премий за количество выполненных госзаданий по оказанию медицинской помощи.
Женщину обвинили в мошенничестве и служебном подлоге. Она признала свою вину и вернула деньги, полученные незаконным путем, медицинскому учреждению.
Суд приговорил ее к условному лишению свободы сроком на полтора года и штрафу в размере семи тысяч рублей.