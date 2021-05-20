Пройдет суд над новосибирцем, который нападал на женщин в парке

Жителя Новосибирска будут судить за нападения на женщин в парке. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по региону.

Уточняется, что а прошлом году в течение месяца он дважды нападал на женщин. В первом случае пострадавшая потеряла сознание и он пытался ее изнасиловать. Вторая жертва смогла оказать ему активное сопротивление, после чего преступник убежал.

«Уголовное дело передано в суд. Обвиняемый частично признал свою вину», — рассказали в пресс-службе.