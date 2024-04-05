Криминал 05 апреля 2024, 12:20 Производство по фигуранту дела о взрывчатке в иконах прекратили РИА «Новости»: суд прекратил производство по фигуранту дела с бомбами в иконах РИА «Новости»

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Псковский областной суд прекратил производство по одному из фигурантов дела о ввозе взрывчатки в иконах с Украины в Россию. Материалы оказались в распоряжении РИА «Новости».

Речь идет о Хочбаре Джамалове.

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«Результат: в отношении лица: производство по делу прекращено (в том числе в связи с отзывом жалобы/представления)», — сообщили в инстанции.

Накануне суд арестовал еще одного фигуранта по делу о взрывчатке в иконах — Дмитрия Гратия. Мужчина имеет российское и молдавское гражданства.

Иконы с гексогеном пытались ввезти в Россию с Украины через страны Европейского союза. Массы изъятого вещества хватило бы для подрыв пятиэтажного жилого дома. Мощность гексогена в полтора раза превышает мощность тротила. В иконах также нашли диверсионные взрыватели с комплектами замедлителей.