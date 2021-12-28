Производителей синтетических наркотиков из Петербурга отправили за решетку

Пять участников группировки из Санкт-Петербурга занимались производством синтетических наркотиков. В результате суд приговорил их к сроку от шести до 12 лет лишения свободы. Об этом сообщили Nation News.

По версии следователей, весной 2020 года члены группировки сняли в аренду дом в поселке Белоостров. Там они создали лабораторию, где занимались производством запрещенных веществ. Соседи и сотрудники органов заподозрили неладное, когда заметили, что злоумышленники перемещаются по территории участка в противогазах. Во время обычка у них обнаружили пять килограммов синтетического вещества и 22 грамма растительного.

Свою вину наркоторговцы признали. По их словам, на подобный поступок их спровоцировало тяжелое материальное положение.