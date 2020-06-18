Производителей наркотиков поймали в Ленобласти

По данным издания, 17 мая в одном из областных садоводств произошел пожар. Вспыхнул дом на Зеленогорской улице. Полиция обнаружила после тушения огня более 230 граммов мефедрона, химическую посуду и прекурсоры. Возбудили уголовное дело. Подозреваемых поймали в середине июня. Одного отправили под арест, с другого взяли подписку о невыезде.