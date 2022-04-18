«Производила хорошее впечатление». Соседка рассказала об убитой в Москве семье

Галина Иванова, живущая в одном доме с убитой семьей бывшего топ-менеджера Газпромбанка в Москве, коротко поделилась с «360» впечатлениями о его супруге Елене. Женщина производила позитивное впечатление, отметила соседка.

«Я с ней не дружила, но она производила впечатление хорошего человека. Видела ее иногда с коляской, с девочкой», — отметила Галина Иванова.

Она призналась, что не вникала во «внутренние дела» и не была знакома с главой семьи, так же как с их родственниками. Иногда видела водителя — «машина подъезжала, помогали».

Женщина не смогла прокомментировать слухи о беременности Елены.

Соседи Алиева, его жены и дочери неравнодушны к случившейся трагедии, подчеркнула Иванова.

«Конечно, все сочувствуют. У нас вообще хороший дом», — заметила она.

Тела женщины, мужчины и несовершеннолетней девочки с огнестрельными ранениями обнаружили в квартире жилого дома днем 18 апреля. По данным СМИ, жертвы — бывший вице-президент Газпромбанка Владислав Аваев, его жена Елена и 13-летняя дочь. Их нашла мертвыми родственница, приехавшая после того, как водитель и няня сообщили ей, что не могут дозвониться до семьи, а дверь в квартиру закрыта изнутри. Приоритетная версия СК заключается в том, что мужчина убил жену и дочь, а затем покончил с собой.

Расследование уголовного дела по статье 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц») продолжается. Следствие продолжает рассматривать различные версии, написал RT.