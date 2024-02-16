Криминал 16 февраля 2024, 11:28 Проигравшего деньги на ставках налетчика на банк поймали в Хабаровске МВД: налетчика, ограбившего банк в Хабаровске, задержали

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Погрязший в долгах житель Хабаровска решил поправить свое финансовое положение, делая ставки на тотализаторе, но это ситуацию только усугубило. В итоге он решил ограбить банк с игрушечным пистолетом и муляжами гранат, сообщила в своем Telegram официальный представитель МВД Ирина Волк.

Известно, что мужчина занимался продажей автомобилей, ввезенных из-за границы. Делать ставки решил, когда этот бизнес перестал приносить прибыль и стал убыточным.

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Однако долги хабаровчанина только возросли. Тогда он пошел на крайний шаг — вооружившись игрушечным пистолетом и муляжами гранат, совершил нападение на банк.

«Злоумышленнику удалось похитить порядка 11 миллионов рублей и валюту», — уточнила Волк.

В течение суток сотрудники полиции установили местонахождение и задержали подозреваемого. При обыске у него изъяли более 6,5 миллиона рублей и валюту. Кроме того, правоохранители обнаружили свыше 700 тысяч рублей, которые он планировал отдать тем людям, у которых занимал средства. Деньги мужчина разложил по пачкам, подписав каждую именем кредитора.

«Пять миллионов рублей налетчик успел потратить на погашение долговых обязательств и иные нужды», — уточнили в пресс-службе МВД.

Против хабаровчанина возбудили уголовное дело о разбое.