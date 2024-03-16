Криминал 16 марта 2024, 16:45 Прохожий не дал вору украсть 46 млн рублей из иномарки в Москве Прокуратура: в Москве прохожий не дал преступнику украсть 46 млн из машины

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Случайный прохожий предотвратил кражу 46 миллионов рублей из машины, припаркованной на Малой Пироговской улице в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, житель Москвы попросил своего водителя положить крупную сумму в банк. Тот разместил сумку с деньгами в машине, но по дороге заехал пообедать. Этим воспользовался злоумышленник.

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Увидев, что в машине никого нет, он разбил стекло в иномарке и вытащил сумку. Это заметил случайный прохожий, который не дал мужчине стащить деньги.

Подозреваемого задержали. Ему уже избрали меру пресечения в виде ареста. Известно, что фигуранту дела 32 года.

Привлечение его к уголовной ответственности на контроле в прокуратуре, заключили в пресс-службе.