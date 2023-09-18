18 сентября 2023, 12:16
Прохожий нашел тело женщины на западе Москвы
Прохожий нашел тело женщины во дворе жилого дома на западе Москвы
На западе Москвы, во дворе дома на улице Молдавская, нашли тело женщины. По предварительным данным, смерть наступила в результате насильственных действий и травмы головы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
По информации ведомства, тело женщины 1972 года рождения обнаружил случайный прохожий, который гулял с собой. Он вызвал сотрудников правоохранительных органов.
Реклама
Дело взяла на контроль Кунцевская межрайонная прокуратура. Кроме этого, сотрудники следственного комитета России также приступили к проверке и всем необходимым мероприятиям со своей стороны.
Ранее в московском хостеле нашли труп. На теле обнаружили следы побоев.
Прокуратура РФ
Следственный комитет России
Москва 2023
Реклама
Реклама