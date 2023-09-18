Криминал 18 сентября 2023, 12:16 Прохожий нашел тело женщины на западе Москвы Прохожий нашел тело женщины во дворе жилого дома на западе Москвы Пресс-служба прокуратуры Москвы

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На западе Москвы, во дворе дома на улице Молдавская, нашли тело женщины. По предварительным данным, смерть наступила в результате насильственных действий и травмы головы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По информации ведомства, тело женщины 1972 года рождения обнаружил случайный прохожий, который гулял с собой. Он вызвал сотрудников правоохранительных органов.

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Дело взяла на контроль Кунцевская межрайонная прокуратура. Кроме этого, сотрудники следственного комитета России также приступили к проверке и всем необходимым мероприятиям со своей стороны.

Ранее в московском хостеле нашли труп. На теле обнаружили следы побоев.