Прохожий нашел останки жертвы Соколова

Останки убитой профессором СПбГУ Анастасии Ещенко найдены. Их обнаружил в реке Екатерингофка житель Санкт-Петербурга. Фрагменты тела унесло течением на несколько километров. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского ГУ СК России.

«Останки обнаружены в реке Екатерингофка. Их увидел прохожий», — сказали «Интерфаксу».

В пресс-службе отметили, что тело могло унести течением, так как река находится в 3,5 километра от Мойки. Именно там, у Фонтанного моста, убийца Ещенко упал в воду.

Олега Соколова вытащили из реки 9 ноября. При нем был рюкзак с отрубленными женскими руками и травматическим пистолетом. Как признался сам преподаватель, он несколько лет жил с аспиранткой и планировал на ней жениться.

По его словам, девушка плохо относилась к его детям, из-за чего 9 ноября произошел конфликт. Во время ссоры Соколов застрелил Ещенко и решил затем скрыть свое преступление. Профессор расчленил тело и хотел утопить его в реке, но сам упал в воду. Рассказывая об этом в суде, он разрыдался.

Водолазы начали поиски останков убитой 9 ноября. Ноги девушки нашли на дне Мойки, а голову — в квартире подозреваемого.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело об убийстве, а 11 ноября суд арестовал Соколова. Теперь он проведет два ближайших месяца под стражей в СИЗО.