Прохожий нашел останки жертвы Соколова
«Останки обнаружены в реке Екатерингофка. Их увидел прохожий», — сказали «Интерфаксу».
В пресс-службе отметили, что тело могло унести течением, так как река находится в 3,5 километра от Мойки. Именно там, у Фонтанного моста, убийца Ещенко упал в воду.
Олега Соколова вытащили из реки 9 ноября. При нем был рюкзак с отрубленными женскими руками и травматическим пистолетом. Как признался сам преподаватель, он несколько лет жил с аспиранткой и планировал на ней жениться.
По его словам, девушка плохо относилась к его детям, из-за чего 9 ноября произошел конфликт. Во время ссоры Соколов застрелил Ещенко и решил затем скрыть свое преступление. Профессор расчленил тело и хотел утопить его в реке, но сам упал в воду. Рассказывая об этом в суде, он разрыдался.
Водолазы начали поиски останков убитой 9 ноября. Ноги девушки нашли на дне Мойки, а голову — в квартире подозреваемого.
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело об убийстве, а 11 ноября суд арестовал Соколова. Теперь он проведет два ближайших месяца под стражей в СИЗО.