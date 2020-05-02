Прохожий напал на полицейского после проверки документов на востоке Москвы
Дракой закончилась проверка документов сотрудником полиции у агрессивного гражданина на улице Вешняковская на востоке Москвы. Против мужчины завели уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Об этом сообщила пресс-служба московского главка СК.
По данным следствия, полицейский патрулировал территорию и следил, чтобы граждане не нарушали режим самоизоляции.
В этот момент мимо проходил мужчина, которого правоохранитель остановил для проверки документов. Однако в какой-то момент прохожий начал скандалить, а потом напал на правоохранителя.
В данный момент хулигана задержали. Сейчас с ним проводятся следственные действия. В ближайшее время суд изберет для него меру пресечения.