Прохожий напал на полицейского после проверки документов на востоке Москвы

По данным следствия, полицейский патрулировал территорию и следил, чтобы граждане не нарушали режим самоизоляции.

В этот момент мимо проходил мужчина, которого правоохранитель остановил для проверки документов. Однако в какой-то момент прохожий начал скандалить, а потом напал на правоохранителя.

В данный момент хулигана задержали. Сейчас с ним проводятся следственные действия. В ближайшее время суд изберет для него меру пресечения.