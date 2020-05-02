    02 мая 2020, 15:45

    Прохожий напал на полицейского после проверки документов на востоке Москвы

    Анатолий Минкин

    Дракой закончилась проверка документов сотрудником полиции у агрессивного гражданина на улице Вешняковская на востоке Москвы. Против мужчины завели уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Об этом сообщила пресс-служба московского главка СК.

    По данным следствия, полицейский патрулировал территорию и следил, чтобы граждане не нарушали режим самоизоляции.

    В этот момент мимо проходил мужчина, которого правоохранитель остановил для проверки документов. Однако в какой-то момент прохожий начал скандалить, а потом напал на правоохранителя.

    В данный момент хулигана задержали. Сейчас с ним проводятся следственные действия. В ближайшее время суд изберет для него меру пресечения.