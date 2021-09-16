Прохожие спасли подростка от нападавшего в ЯНАО

Прохожие в ЯНАО спасли подростка, на которого напали с ножом. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-центр СКР региону.

По данным следствия, 16-летний парень выпивал в компании 22-летнего. Между ними произошла ссора, в результате молодой человек напал на подростка с ножом.

«Крики несовершеннолетнего услышали прохожие, которые пресекли преступные действия нападавшего и доставили раненого в больницу», — рассказали в ведомстве.

Нападавший задержан.