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    16 сентября 2021, 14:19

    Прохожие спасли подростка от нападавшего в ЯНАО

    Дарья Морозова

    Прохожие в ЯНАО спасли подростка, на которого напали с ножом. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-центр СКР региону.

    По данным следствия, 16-летний парень выпивал в компании 22-летнего. Между ними произошла ссора, в результате молодой человек напал на подростка с ножом.

    «Крики несовершеннолетнего услышали прохожие, которые пресекли преступные действия нападавшего и доставили раненого в больницу», — рассказали в ведомстве.

    Нападавший задержан.