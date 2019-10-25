Прохожие спасли девочку от педофила в Приморском крае

Все случилось в городе Артем. Мужчина напал на девочку, которой не было еще и 14 лет. Он потащил жертву за гаражи, где собирался надругаться на ней. Это заметили молодые люди, которые проходили мимо.

По данным «Царьграда», парни подбежали к маньяку, повалили его на землю и удерживали до тех пор, пока на место не приехала полиция. Против нападавшего завели уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера. По данным местного СУ СК, ранее он уже привлекался к ответственности за подобные действия.