Программиста заочно арестовали за вывоз видео с пытками заключенных

Программиста Сергея Савельева, который вывез из России видео с пытками в тюремной больнице под Саратовом, заочно арестовали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России РИА «Новости».

Также известно, что саратовская полиция объявит Савельева в международный розыск.

«Савельев Сергей объявлен в федеральный розыск. По имеющейся информации, он выехал за пределы РФ, в связи с чем подготавливаются документы для объявления его в международный розыск», — сообщили в региональном главке МВД.

Гражданин Белоруссии Сергей Савельев ранее передал Gulagu.net архив с пытками в тюремной больнице в Саратовской области. После этого на ресурсе появилось видео, на котором зафиксированы издевательства над заключенным. Под роликом было написано, что все происходило в туберкулезной больнице региона.

Видео получило большой общественный резонанс. Следственный комитет РФ открыл уголовное дело, на местах начались увольнения.

Позже Савельев рассказал, что его взяли в колонию на работу, которая была связана с электронным документооборотом и видеозаписями. Таким образом, он имел доступ к видеоархивам. Сначала программиста объявили в федеральный розыск, потом появилась информация, что он находится за границей. В его отношении открыли уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации.