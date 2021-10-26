Программист из России погиб при нападении преступника в пригороде Оксфорда

IT-специалист из России Леонид Лабошин погиб в пригороде Оксфорда, городе Ботли. На него напал преступник с ножом. О случившемся сообщил департамент полиции долины Темзы агентству «Интерфакс».

Мужчина скончался на месте от полученных травм. Он работал в Оксфордском университете, ему был 31 год. Инцидент произошел 17 октября, но полицейские только 25 октября подтвердила, что Леонид был гражданином России.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Подозреваемым стал Юджин Коман. Его задержали, а позже предъявили ему обвинение в убийстве и незаконном хранении оружия. Несмотря на это, расследование продолжается до сих пор.

Полиция Великобритании привела на своем сайте описание погибшего молодого человека от его родных. По их словам, Леонид был «удивительно чувствительным, умным и ярким человеком».

Леонид Лабошин родился в России в Санкт-Петербурге. Сразу после окончания СПбГУ его пригласили на работу в Оксфорд. Он был ученым и трудился над проектами в сфере медицины, а именно лечения онкологических заболеваний.