Профессора Соколова проверят на причастность к другим преступлениям

Обвиняемого в убийстве 24-летней девушки доцента СПбГУ Олега Соколова проверят на причастность к другим преступлениям. Такое распоряжение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Как сообщила пресс-служба Следственного комитета России, Бастрыкин поручил руководству ведомства в Санкт-Петербурге выяснить, не сделал ли Соколов ничего противоправного с другой студенткой. Об этом ранее писали СМИ. Также он направил в Северную столицу на помощь в расследовании резонансного убийства опытных специалистов Криминалистического центра СК.

Соколова утром 9 ноября достали из Мойки и увидели у него рюкзак с отрубленными женскими руками. Преподаватель университета пытался избавиться от тела аспирантки Анастасии Ещенко. По его собственному признанию, ранее он из-за ссоры застрелил и расчленил девушку.

По факту происшествия следователи завели уголовное дело по статье «Убийство». 11 ноября суд Санкт-Петербурга арестовал Соколова до 8 января 2020 года. На заседании суда доцент заявил, что раскаивается в преступлении. Он также рассказал, что с Ещенко у него были отношения, они хотели сыграть свадьбу, но Анастасия не принимала его детей.