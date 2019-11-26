Профессора Соколова могут перевести из «Крестов» в «Матросскую тишину»

Историка Олега Соколова, которого обвинили в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, собираются этапировать в Москву. Об этом «360» рассказал адвокат профессора Александр Почуев.

Соколова намерены перевезти из следственного изолятора «Кресты» в Санкт-Петербурге в «Матросскую тишину» (СИЗО № 1 — прим. ред.).

«Данный перевод, конечно, упросит работу следователям из Москвы, но существенно увеличит процессуальные издержки», — заметил Почуев.

Он напомнил, что большинство следственных действий предстоит провести в Северной столице. Подобное решение адвокат Соколова отнес к «сверхмерам», в которых нет особого смысла.

«Что, у нас в городе следователей не осталось? Никакой особой сложности в деле нет, историк Соколов во всем раскаялся», — подчеркнул Александр Почуев.

По словам юриста, в случае перевода сложности ждут и 85-летних родителей профессора, которым придется «стоять в очередях на морозе», чтобы передать в «Матросскую тишину» передачу.

Дело историка Соколова передали в центральный аппарат СК Подробнее

Накануне стало известно, что дело историка Олега Соколова передали в центральный аппарат СК.

Утром 9 ноября Соколова вытащили из реки Мойки в Санкт-Петербурге с рюкзаком, в котором были человеческие останки. Они принадлежали аспирантке и любовнице историка 24-летней Анастасии Ещенко. Профессор сознался в убийстве девушки и заявил, что на преступление пошел из-за личного конфликта.

Суд постановил заключить Соколова под стражу на два месяца. Сейчас он находится в СИЗО «Кресты».