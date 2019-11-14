Профессор Соколов предложил помощь с похоронами убитой аспирантки

«Понятно, что предстоят похороны. Хотели бы тоже оказать материальную помощь, но понятно, что никакими деньгами не то что не откупиться, а не смягчить трагедию», — сказал Почуев.

Расчленивший девушку Соколов захотел остаться в СИЗО Подробнее

Утром 9 ноября Соколова достали из Мойки и увидели у него рюкзак с отрубленными женскими руками. Преподаватель университета пытался избавиться от тела аспирантки Анастасии Ещенко. По его собственному признанию, ранее он из-за ссоры застрелил и расчленил девушку.

По факту происшествия следователи завели уголовное дело по статье «Убийство». 11 ноября суд Санкт-Петербурга арестовал Соколова до 8 января 2020 года. Во время историк разрыдался и заявил, что раскаивается в преступлении. Он также сообщил, что с Ещенко у него были отношения и они хотели сыграть свадьбу. Отношения испортились, потому что Анастасия плохо относилась к детям Соколова.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин направил в Северную столицу на помощь в расследовании резонансного убийства опытных специалистов Криминалистического центра. Соколов пока не дал своего согласия на подачу апелляции для обжалования ареста. Как рассказал адвокат экс-доцента, он хочет самого строгого наказания.