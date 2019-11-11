Профессор Соколов назвал причины убийства аспирантки

На заседании суда доцент СПбГУ Олег Соколов признался, что застрелил аспирантку Анастасию Ещенко во время ссоры. Девушка плохо относилась к детям профессора, из-за чего он пошел на убийство в порыве неконтролируемой агрессии. Об этом сообщил корреспондент «360».

По его словам, Ещено начала «беситься» при упоминании его детей. Конфликт вспыхнул после того, как девушка узнала о планах возлюбленного на выходные, которые он собирался провести вместе с семьей. Соколов отметил, что аспирантка угрожала ему ножом.

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«Это было что-то чудовищное. Дальше мы потеряли контроль. И она, и я потеряли контроль над собой. Я не понимаю, как это все произошло, это невообразимо. Сколько я прожил, видел много, и сколько конфликтов было <…> Но чтобы до такого. Дальше случилось это несчастье чудовищное, страшное», — рассказал Соколов.

Он добавил, что раньше никогда не видел «такого потока агрессии».

«Я не понимаю, как такое могло быть. Девушка, которая казалась идеальным созданием, постепенно превратилась в существо просто как из страшной сказки. Это невообразимо», — сказал преподаватель и расплакался.

Как пояснил профессор, он собирался сыграть свадьбу с Ещенко, но оказалось, что девушка плохо относится к его детям.

Олег Соколов застрелил 24-летнюю девушку 7 ноября в Санкт-Петербурге. Чтобы скрыть следы преступления, он расчленил тело и решил утопить его в реке. Мужчина сложил отрубленные руки вместе с травматическим пистолетом в рюкзак и 9 ноября отправился на набережную Мойки, где упал в воду. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело об убийстве.