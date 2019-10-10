Профессор потратил федеральный грант на стрип-клубы

Профессор Чика Нванкпа потратил 190 тысяч долларов государственных субсидий за время работы в Университете Дрекселя с июля 2007-го по апрель 2017 года. Эти деньги ушли на стрип-клубы. О мошенничестве узнали во время внутреннего университетского аудита в 2017 году.

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Теперь представители Университета Дрекселя пообещали, что вуз будет внимательнее контролировать траты. Тем не менее университет на полгода отстранили от участия в госзакупках. Также учебному заведению придется вернуть государству 189 тысяч долларов.

Гранты выделялись на исследования в области энергетики, естественных наук и военно-морского дела.

Представитель федеральной прокуратуры назвал расходы на стриптиз-клубы постыдным злоупотреблением государственными средствами. Профессор признался в правонарушении и уволился. Нванкпа пообещал выплатить 53,3 тысячи долларов, а это меньше трети от всего количества потраченных им денег.