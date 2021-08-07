Профессионального боксера заподозрили в разбойном нападении и задержали в Москве

Столичные полицейские задержали профессионального боксера Арутюна Аветисяна. Его заподозрили в разбойном нападении на мужчину на востоке Москвы.

«По подозрению в разбойном нападении на мужчину задержан боксер Арутюн Аветисян», — приводит ТАСС слова источника в правоохранительных органах. Собеседник добавил, что спортсмен вместе со знакомым напал на мужчину около кафе на улице Сталеваров. Они заранее знали, что у него с собой будет крупная сумма денег.

В московской полиции подтвердили факт ограбления, но имя подозреваемого не назвали. По данным МВД, 4 августа несколько человек, угрожая похожим на пистолет предметом, похитили у мужчины 900 тысяч рублей на востоке Москвы. После этого они скрылись.

Полицейские завели уголовное дело по статье «Разбой». На следующий день по подозрению в нападении сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого 1995 года рождения.