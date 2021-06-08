Проехавшимся на капоте таксиста в Петербурге оказался сотрудник УФСИН

Алексей Блохин — этот тот человек, которого отказавшийся поднимать банку с пивом таксист в Санкт-Петербурге прокатил на капоте. Блохин оказался сотрудником УФСИН России. Об этом он рассказал в беседе с «360».

Блохин сообщил, что увидел, как водитель выбросил из окна банку пива, и подошел сделать ему замечание. Когда сотрудник УФСИН подошел к водителю, почувствовал, как от него пахло алкоголем. Блохин попросил нетрезвого мужчину поднять банку и выкинуть ее в урну. Водитель закрыл окно, начал включать коробку передач.

«Понятно, что он хотел уехать. Я встал перед машиной. Он дальше посадил меня на капот и прокатил меня», — вспомнил собеседник «360».

По словам таксиста Алексея Тарасевича, Блохин сам запрыгнул ему на капот и загородил весь обзор. В итоге машина вылетела с парковки и врезалась в столб. Блохин не пострадал. После случившегося он вытащил из замка зажигания ключи.

«Переживал за то, что дети вокруг были. Не дай бог он куда-то поедет. Вызвал сотрудников полиции, дождался их, передал ключи», — рассказал он.

Также Блохин раскрыл, почему в тот момент был в форме.

«Я не охранник, я сотрудник ФСИН России. Я просто машину припарковал и пошел в магазин и увидел все происходящее», — отметил он.

Полицейские сообщили ему, что на таксиста еще в апреле составили протокол за нетрезвое вождение. Сам водитель говорит, что в этот раз не выполнил никакой заказ. Он стоял у дома брата.

ЧП произошло вечером 7 июня на Пулковской улице в Санкт-Петербурге. В соцсетях написали, что на водителя составили административный протокол по статье КоАП РФ «Отказ от медосвидетельствования».