Продление арестов экс-губернатору Сахалина Хорошавину признали нарушением

Верховный суд отменил все решения о продлении ареста бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина. Однако на его судьбе это не скажется, он только сможет получить компенсацию за нарушения.

Адвокат Хорошавина Евгений Балабас рассказал РИА «Новости», что Верховный суд отменил все решения о продлении ареста, начиная с тех, которые принимались на стадии предварительного следствия, и заканчивая периодом вынесения приговора.

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В то же время другой адвокат Василий Иванов заметил, что сейчас в отношении Хорошавина уже вступил в силу приговор.

«Верховный суд просто устранил нарушения уголовно-процессуального законодательства, которые были установлены Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). Для самого Хорошавина ничего не меняется, это дает ему только право получить компенсацию от Российской Федерации, назначенную ЕСПЧ при рассмотрении жалобы его и адвоката Ольги Артюховой. Насколько мне известно, сумма назначена в 50 тысяч евро (3,6 миллиона рублей)», — рассказал он.

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Южно-Сахалинский городской суд 9 февраля 2018 года признал Хорошавина виновным в получении взяток и легализации преступных доходов. Его приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Он также был оштрафован и лишен госнаград.

Кроме Хорошавина суд признал виновным бывшего заместителя председателя областного правительства Сергея Карепкина, экс-советника губернатора Андрея Икрамова и бывшего министра сельского хозяйства региона Николая Борисова. Всего преступная группа во главе с Хорошавиным похитила порядка 522 миллионов рублей.

Сейчас Хорошавин знакомится с материалами второго уголовного дела. По нему ему предъявлено обвинение в получении 13 взяток в составе преступной группы и еще одно о приготовлении к получению взятки во время предвыборной кампании выборов из депутатов гордумы Южно-Сахалинска и мэра областного центра в 2014 году.