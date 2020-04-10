Продавцов поддельных тестов на коронавирус задержали в Москве

Мошенники воспользовались ажиотажем вокруг тестов на коронавирус в России. Они предлагали людям одноразовые пробирки, которые якобы могли дать точный результат. МВД поймало горе-предпринимателей.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что мошенники предлагали в интернете 350 псевдотестов на коронавирус. Цена товара — 2300 рублей. Полиция задержала трех жителей Московской области, когда они попытались продать эти тесты.

Оказалось, что преступники пытались отдать покупателям одноразовые пробирки для сбора крови, в них содержалось неизвестное вещество. Теперь образцы отправлены на исследование.

Следователи открыли уголовное дело по статьям УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Мошенничество». Пока подозреваемых отпустили под подписку о невыезде. Расследование продолжается.

Ранее в апреле столичная полиция уже задерживала мошенников, которые пытались продать более 300 лжетестов на коронавирус. Об этом сообщила газета «Известия».

По последним данным, в России 11917 человек заразились 2019-nСoV. За последние сутки зарегистрировано 1786 случаев. Большинство из них — в Москве. За последний месяц 94 больных умерли от коронавируса в РФ. Еще 795 выздоровели.