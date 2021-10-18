Продавцов поддельных сертификатов о вакцинации нашли в Подмосковье

Росздравнадзор вместе с правоохранительными органами задержал мошенников, которые продавали в Московской области поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса и внесших сведения около тысячи человек на сайт «Госуслуги». В отношении этих людей заведено уголовное дело.

«Территориальным органом Росздравнадзора по Москве и Московской области совместно с сотрудниками УЭБиПК и УУР ГУ МВД России по Московской области и следственным отделом по городу Электросталь ГСУ СК России по Московской области выявлена организованная преступная группа, которая за денежное вознаграждение вносила фиктивные сведения о вакцинации граждан в Единый портал госуслуг», — сказано в сообщении Росздравнадзора.

Подозреваемыми оказались два медицинских работника, которые вносили данные о лжевакцинации россиян в системы государственного учета, а также шесть посредников. Последние искали в Сети желающих получить сертификат за деньги, не делая прививки. Их услугами воспользовались по крайней мере тысяча граждан.

Открыто уголовное дело по статьям УК РФ «Получение взятки», «Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ», «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов». Мошенники задержаны.

Уточняется, что в преступной схеме участвовали также должностные лица еще нескольких медицинских учреждений Московской области. Сейчас их ищут.